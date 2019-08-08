https://static.news.ru/photo/249ba830-b972-11e9-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Все трое погибших при ДТП с участием автобуса под Новороссийском находились в салоне внедорожника Volkswagen Touareg.

По информации РЕН ТВ, жертвами крупной аварии стали женщина и двое детей. Ещё одного ребёнка медикам удалось реанимировать после клинической смерти. За рулём джипа находился глава семейства. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус Hyundai после столкновения с внедорожником Volkswagen вылетел с дороги и рухнул с обрыва. Вслед за ним упал и джип.

News.ru писал, что, по предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем автобуса. В нём находились 42 пассажира.

После падения с обрыва они оказались заблокированными в транспортном средстве. Прибывшие на место ЧП спасатели помогли им выбраться из покорёженного салона автобуса.

ДТП произошло накануне вечером в районе посёлка Верхнебаканский. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.