Суд арестовал начальника полиции Кизляра по делу о терактах в метро Москвы

https://static.news.ru/photo/69cb2b08-2da5-11eb-802d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Басманный суд арестовал начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Исаева избрана стража до 04 января 2021 года, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Исаева обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, в бандитизме и теракте (пункт «б» ч. 3 статьи 205 УК, ч. 3 статьи 210 УК, ч. 3 статьи 209 УК). По версии следствия, он являлся участником террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России). В 2009–2010 годах, используя служебное положение, он предоставлял информацию о деятельности Кизлярского РОВД руководителям преступного сообщества, а также сообщал о спецоперациях против незаконных вооружённых формирований. Кроме того, следствие считает, что он лично привёз на автостанцию в Кизляре одну из смертниц для выезда в Москву. Позже она устроила взрыв в московском метро в 2010 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главу отдела полиции задержали в Дагестане за пособничество террористам.