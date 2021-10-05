Суд арестовал экс-мэра Владивостока Гуменюка

Суд во Владивостоке арестовал экс-главу города Олега Гуменюка, который подозревается в получении взяток на 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУСК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврору Римскую.

Стража на два месяца, — сказала Римская.

18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил о своей отставке. Позднее стало известно, что у него провели обыски. Чиновника не задерживали, однако информацию об обысках в СК РФ подтвердили. Затем было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», и его задержали.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал денежные взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг.