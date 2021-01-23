Суд арестовал адвоката Мансура Гильманова на пять суток

https://static.news.ru/photo/ccdb9590-1ee4-11eb-b9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Симоновский суд отправил адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова под административный арест. Об этом сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

Симоновский суд Москвы признал адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова виновным в неповиновении полицейским (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и арестовал его на пять суток. Арест будет исчисляться с 21 января 2021 года с 19:00, — сказано в сообщении.

Гильманов приехал вечером 21 января в ОВД «Даниловский», чтобы оказать юридическую помощь юристу ФБК Владлену Лосю — он был задержан и находился в этом отделе. По словам Гильманова, как только он зашёл в здание, на него напал полицейский: сбил его с ног, затем несколько раз пнул его по спине. В итоге адвокат провёл в отделении полиции всю ночь, оказать помощь своему подзащитному он не смог. В свою очередь на самого адвоката составили протокол по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Заседание шло несколько часов. В ходе процесса возникла длинная пауза: выяснилось, что Гильманов является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. Для того чтобы привлечь к ответственности человека с таким статусом, необходимо разрешение прокурора. Судья факсом отправляла запрос в ведомство.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» накануне обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием освободить коллегу.

«Нашего коллегу, адвоката Мансура Гильманова из правозащитного проекта „Апология протеста“ вечером 21 января избил сотрудник полиции в московском ОВД „Даниловский“. Мы требуем от министра внутренних дел Владимира Колокольцева немедленно освободить Мансура Гильманова. Избивший его сотрудник полиции должен быть привлечён к ответственности», — сказано в обращении.