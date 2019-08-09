https://static.news.ru/photo/e92e992a-bc6d-11e9-8454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двадцатилетняя студентка умерла в московской больнице от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи, сравнив с «синдромом Юлии Началовой».

Студентка Воронежского госуниверситета приехала в столицу с родителями, чтобы приобрести недвижимость. В первый же день у девушки поднялась температура. Она пыталась самостоятельно справиться с болезнью. На следующий день у неё начались рвота и диарея.

После этого семья вызвала скорую помощь. Врачи назначили лечение, которое не помогло. У учащейся вскоре посинели конечности и онемел рот. Вызванная на дом терапевт порекомендовала пить больше средств от обезвоживания.

Через некоторое время уже другой медик вызвал реанимацию, думая, что пациентка впала в кому. Её доставили в больницу, однако спасти не смогли. Причину смерти установит специальная экспертиза.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова считает, что девушка могла умереть из-за менингита или энцефалита. Она отметила, что подобные состояния стали называть «синдромом Юлии Началовой», передаёт « МК ».