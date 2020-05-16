Стритрейсеры «вышли за хлебушком» и устроили гонку у «Москва-Сити»

https://static.news.ru/photo/6dc8862c-97ac-11ea-b5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Dietrich/Global Look Press

Нелегальные гонки в очередной раз устроили представители столичной золотой молодёжи, несмотря на режим самоизоляции, который в Москве продлён до 31 мая.

Ограничительные меры не помешали засидевшимся дома молодым людям, и они решили погонять на своих автомобилях у «Москва-Сити». При этом большее число собравшихся на гонку были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, пишет Life.

Один из гонщиков, блогер с миллионом подписчиков Руслан Баргаев, который приехал на зелёном Mercedes-Benz, назвал действо «просто разгрузкой».

Я живу здесь. Я в принципе около дома. Я за хлебом вышел, — сказал Баргаев.

Блогер рассказал, что якобы случайно оказался на нелегальных уличных гонках и у него есть цифровой пропуск, в котором указано, что он и вправду «выехал из дома за хлебушком».

На место сбора гонщиков приехала полиция, и заезды пришлось прекратить.

Сотрудники полиции проверяют информацию о масштабных нелегальных гонках, прошедших ночью 15 мая в районе Коммунарки. Об этом сообщил глава пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, писал NEWS.ru.