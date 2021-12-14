Стрелявший в охранников клуба под Курском был ранее судим за драку

Житель Курска, открывший стрельбу по охранникам в клубе, заявил, что мстил за родственников, однако его версия не сходится с показаниями знакомых, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, ранее мужчину судили за избиение двух посетителей другого ночного клуба и дали условный срок, запретив покидать квартиру по ночам.

Свидетели рассказали , что 21-летний Илья Кнуренко за день до конфликта отдыхал в этом клубе и, будучи пьяным, приставал к официантке и ударил по лицу девушку-администратора. После того как мужчину вывели из заведения, он затаил обиду на охрану и вернулся в компании ещё семи человек. Увидев, что на месте работают другие охранники, толпа решила выместить злость на них.

Отмечается, что Кнуренко является профессиональным спортсменом и призёром соревнований по панкратиону.

12 декабря мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба в Курской области, ранив пятерых охранников, после чего скрылся с места происшествия, предположительно, на автомобиле. Впоследствии молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции и дал показания. По его версии, у его родственников ранее возник конфликт с этими охранниками и ему нужно было «разобраться» с ними.