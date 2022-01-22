Стая собак загрызла семилетнюю девочку в Забайкалье

В Забайкалье свора собак напала на семилетнюю девочку в селе Домна Читинского района. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту её гибели, говорится в сообщении на сайте ведомства.

22 января в правоохранительные органы села Домна поступило сообщение о пропаже девочки. Спустя полчаса в ходе поисковых работ был найден её труп.

Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На её теле имеются следы нападения животных, — пояснили в СК.

Выяснилось, что нападение собак произошло, когда ребёнок возвращался домой с уроков музыки и проходил через частный сектор.

Это далеко не первый случай нападения собак на людей. Так, в Тверской области собака напала на шестилетнего ребёнка и загрызла его насмерть. По предварительным данным, мать мальчика занимается разведением собак. Если специалисты установят, что женщина каким-либо образом виновна в смерти сына, её ждёт наказание.

До этого в Якутске рядом с ипподромом нашли растерзанное тело 53-летней женщины. По предварительным данным, она стала жертвой стаи бродячих собак, нападавших на людей в том же районе. Труп обнаружил студент АГАТУ, на которого также напали бездомные четвероногие, однако он не пострадал.