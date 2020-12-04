Старшеклассник в Воронежской области скончался на уроке физкультуры

https://static.news.ru/photo/49c71776-3648-11eb-ad8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

15-летний школьник потерял сознание на уроке физкультуры в городе Острогожске Воронежской области. Подросток позже скончался в больнице.

Следственное управление СК РФ по Воронежской области по факту происшествия проводит процессуальную проверку. На сайте ведомства сообщается, что инцидент произошёл 1 декабря. Потерявшего сознание школьника госпитализировали в Острогожскую районную больницу, где медики провели все необходимые реанимационные мероприятия. Однако усилия врачей не увенчались успехом.

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительный осмотр не выявил на теле подростка следов насилия. В настоящее время родственников мальчика, его соучеников и педагогов опрашивают.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии на уроке физкультуре в одной из школ города Мурино Ленинградской области. На 13-летнего подростка упали футбольные ворота. Школьник получил тяжёлые травмы. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.