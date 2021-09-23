Стало известно, почему альпинисты не успели спуститься с Эльбруса

Старший гид группы, застрявшей в пургу на Эльбрусе, Денис Алимов рассказал, почему туристы не успели спуститься с горы. Дело в том, что один из участников во время восхождения сломал ногу, сообщает РЕН ТВ.
Пока туристы
Тот ветер, который поднялся, движение вниз сильно замедлил. Я предполагаю, что гиды приняли решение разделить группу на быстрых и медленных, чтобы уменьшить количество возможных жертв. Быстрые пошли вперёд, медленные стали отставать, — рассказал Алимов.
Внизу людей встречали спасатели, альпинисты получили сильные обморожения.
Моё мнение, что там феноменальный шторм, падение давления, и это убивает. Если не было бы перелома ноги на вершине, они бы быстренько все развернулись, худо-бедно сползли вниз. Почему случился перелом, не знаю. Перелом сыграл ключевую, трагическую роль в событиях, — поделился соображениями гид.
Ранее ответственный хирург Республиканской клинической больницы КБР в Нальчике Аскер Билимихов рассказал о состоянии альпинистов, попавших в беду на Эльбрусе. Всего в больницу доставлены 11 человек, у них обморожения второй и третьей степени.