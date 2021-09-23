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Стало известно, почему альпинисты не успели спуститься с Эльбруса

07:31, 24 сентября 2021
Стало известно, почему альпинисты не успели спуститься с Эльбруса Фото: pixabay.com
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Старший гид группы, застрявшей в пургу на Эльбрусе, Денис Алимов рассказал, почему туристы не успели спуститься с горы. Дело в том, что один из участников во время восхождения сломал ногу, сообщает РЕН ТВ.

Пока туристы оказывали ему медицинскую помощь, фиксировали перелом, они потеряли время. Изменения погодных условий произошли очень быстро.

Тот ветер, который поднялся, движение вниз сильно замедлил. Я предполагаю, что гиды приняли решение разделить группу на быстрых и медленных, чтобы уменьшить количество возможных жертв. Быстрые пошли вперёд, медленные стали отставать, — рассказал Алимов.

Внизу людей встречали спасатели, альпинисты получили сильные обморожения.

Моё мнение, что там феноменальный шторм, падение давления, и это убивает. Если не было бы перелома ноги на вершине, они бы быстренько все развернулись, худо-бедно сползли вниз. Почему случился перелом, не знаю. Перелом сыграл ключевую, трагическую роль в событиях, — поделился соображениями гид.

Ранее ответственный хирург Республиканской клинической больницы КБР в Нальчике Аскер Билимихов рассказал о состоянии альпинистов, попавших в беду на Эльбрусе. Всего в больницу доставлены 11 человек, у них обморожения второй и третьей степени.

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