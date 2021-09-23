Стало известно, почему альпинисты не успели спуститься с Эльбруса

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Ответственный хирург Республиканской клинической больницы КБР в Нальчике Аскер Билимихов рассказал о состоянии альпинистов, попавших в беду на Эльбрусе. Всего в больницу доставлены 11 человек, у них обморожения второй и третьей степени, сообщает РЕН ТВ.

Один из альпинистов находится в реанимации. Доставлено восемь мужчин, три женщины. Восемь человек — в ожоговом отделении, один — в реанимации с переломом костей голени, — сообщил медик. В основном...