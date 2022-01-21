Стало известно, где стрелявший в Новосибирске школьник достал пистолет

Выстреливший однокласснику в голову школьник из Новосибирской области нашёл пневматический пистолет в тайнике, сообщает телеканал «360». Оружие там оставили другие подростки, сообщил отец пострадавшего Николай Исаев.

Братья в субботу увидели, что какие-то подростки что-то прячут в дровах или досках. Когда подростки ушли, они подошли туда, нашли пакет, когда его вскрыли, там нашли пистолет пневматический с пульками. 19 числа был первый урок математики, потом физкультура, мой ребёнок надел лыжи, вышел на улицу — на лыжах они учатся кататься. Один из этих братьев не пошёл кататься, он с пистолетом вышел на улицу. Мой ребёнок наклонился поправить лыжу, а когда повернулся в сторону этого пацана, увидел, что тот целится в него из пистолета, затем почувствовал удар в лоб, — рассказал Исаев.

Мужчина отвёз сына в областную клиническую больницу, там пострадавшему сделали КТ, серьёзных повреждений нет. У ребёнка болит голова, на лбу шишка и содрана кожа. Исаев добавил, что братьям-близнецам, которые нашли пистолет, по 14 лет. Они из опекунской семьи и, по словам учителей, имеют задержку в развитии.

Мужчина также рассказал, что после произошедшего опекуну предложили перевести детей на индивидуальное обучение и затем к ученикам их возраста, но он отказался.

Ранее в подмосковном Подольске сотрудник полиции выстрелил жене в затылок из травматического пистолета. По её словам, это вышло случайно.