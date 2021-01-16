Стало известно о судьбе спасённого россиянина при крушении судна в Турции

https://static.news.ru/photo/48a8907a-5904-11eb-abe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Россиянин Николай Кринов спасён во время спасательной операции при крушении сухогруза Arvin в Турции. Судно затонуло в Чёрном море, на его борту было 12 человек, все они — члены экипажа.

Десять человек оказались украинцами, двое — россиянами. Шесть человек удалось спасти, в том числе и одного из россиян, сообщает ТАСС. Кринов работал старшим техником на судне, он сейчас госпитализирован в больницу в турецком городе Бартын.

Судьба другого россиянина неизвестна, он числится пропавшим без вести. активная фаза спасательной операции была приостановлена из-за непогоды, порывы ветра на данный момент составляют до 15 м/с, на море поднялась большая волна.

Сухогруз Arvin затонул у берегов провинции Бартын 17 января. В ходе ЧП погибли четверо моряков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние шестерых моряков, в том числе россиянина, спасённых с затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin, оценивается как удовлетворительное. Изначально власти Турции заявляли, что судно было российским. Позже они уточнили, что оно шло под флагом Палау.