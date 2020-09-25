Стало известно о состоянии выживших в крушении Ан-26 под Харьковом

https://static.news.ru/photo/4349883c-ffc7-11ea-bc81-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Одинцов/РИА Новости
Оба выживших при крушении Ан-28 в Харьковской области находятся в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал глава областной администрации Алексей Кучер.
Те парни, которые выжили, в крайне тяжёлом состоянии. Я бы сказал, в критическом находится львовянин. С Харьковской области ребёнок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии, — приводит его слова РИА Новости.
Всего на борту было 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Все они родом из 11 разных областей Украины.
Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 25 человек погибли. Выжили только двое курсантов — они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины. В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.