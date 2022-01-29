Стали известны подробности падения школьницы с 22-го этажа в Москве

Стали известны подробности падения школьницы с 22-го этажа в МосквеВыпавшая с 22-го этажа школьница была на вечеринке
Выжившая после падения с 22-го этажа в Москве девочка в момент происшествия была на вечеринке. Как сообщает РЕН ТВ, подростки в квартире распивали спиртное.
По предварительным данным, в организме школьницы
Инцидент произошёл 29 января на Загорьевской улице. Как сообщалось, девочка пыталась перелезть через балкон и сорвалась. С ней в это время была её одноклассница, которая хотела удержать подругу, но ей не хватило сил. Также отмечалось, что школьница состоит на учёте у психиатра. По факту происшествия начата проверка.
Ранее в посёлке Новый Свет под Судаком погибла восьмилетняя девочка. Задержана мать ребёнка, которая, по информации следователей, выбросила дочь из окна четвёртого этажа. По неподтверждённой информации, 44-летняя мать убитой страдала шизофренией. Известно, что в момент инцидента отец ребёнка был не дома.