Стали известны подробности падения школьницы с 22-го этажа в Москве

Выжившая после падения с 22-го этажа в Москве девочка в момент происшествия была на вечеринке. Как сообщает РЕН ТВ, подростки в квартире распивали спиртное.

По предварительным данным, в организме школьницы обнаружен алкоголь. Сейчас она находится в больнице. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, а также множественные поверхностные ссадины и ушибы.

Инцидент произошёл 29 января на Загорьевской улице. Как сообщалось, девочка пыталась перелезть через балкон и сорвалась. С ней в это время была её одноклассница, которая хотела удержать подругу, но ей не хватило сил. Также отмечалось, что школьница состоит на учёте у психиатра. По факту происшествия начата проверка.

Ранее в посёлке Новый Свет под Судаком погибла восьмилетняя девочка. Задержана мать ребёнка, которая, по информации следователей, выбросила дочь из окна четвёртого этажа. По неподтверждённой информации, 44-летняя мать убитой страдала шизофренией. Известно, что в момент инцидента отец ребёнка был не дома.