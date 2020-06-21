Стали известны подробности о жителях дома в Киеве, где произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/343b492a-b3d7-11ea-ac45-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

В киевском многоквартирном доме, где произошёл взрыв, проживают семьи сотрудников компании железнодорожной компании «Укрзализныця» («Украинские железные дороги»). Там сообщили, что пытаются связаться с близкими двоих погибших работников.

На данный момент известна судьба шестерых работников предприятия. Все они, как и их родные,не пострадали.

Компания находится в постоянном контакте с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Национальной полицией для выяснения обстоятельств происшествия и судьбы работников компании и их семей, — сказано в заявлении перевозчика.

Особо отмечается, что в случае необходимости «Укрзализныця» готова предоставить всю необходимую помощь своим сотрудникам и их родственникам.

Сейчас семьи железнодорожников расселены в гостиничном фонде компании, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Это меньшее, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их, — написал он в Facebook.

Министр назвал взрыв страшной трагедией.

Взрыв произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи.

21 житель дома был эвакуирован. Троих пострадавших извлекли из-под завалов спасатели. Двое найдены погибшими. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, под обрушившимися конструкциями здания могут оставаться от двух до шести человек.

По данным ведомства, в работах по поиску людей и разбору завалов задействованы 466 человек и 67 единиц техники. На месте ЧП организован оперативный штаб, работают спасатели и кинологи с собаками.

С пострадавшими работают медики и шесть психологов столичного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Киевская полиция проводит обыски в газораспределительной компании и во всех коммунальных службах, которые работали в доме. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжёлым последствиям, гибели и травмированию людей». Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Тем не менее, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии произошедшего — взрыв газа и взрывное устройство.

Как писал NEWS.ru, о ситуации проинформирован президент Украины Владимир Зеленский.