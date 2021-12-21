Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса

ДТП с автомобилем, в котором находился глава Кузбасса Сергей Цивилёв, спровоцировала другая автоавария. Со служебным авто столкнулась Toyota, водитель которой пытался объехать ДТП и наехал на дорожное ограждение, рассказал источник РИА Новости. В результате два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Губернатор не пострадал.

Первоначально столкнулись два грузовика Hino. Спустя несколько минут водитель грузовика MAN, заметив эту аварию, начал тормозить, после чего с ним столкнулся автомобиль Renault Duster, водитель которого не соблюдал безопасную дистанцию, рассказал собеседник.

Затем водитель автомобиля Toyota Сorolla Axio, пытаясь объехать место аварии и избежать ДТП, потерял управление и наехал на дорожное ограждение. После удара Toyota столкнулась с двигавшимся попутно автомобилем Mercedes-Benz, а затем наехала на грузовик Hino, стоявший на обочине, — добавил он.

В аварии пострадали двое мужчин. Они были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что причиной, по предварительным данным, стали сложные метеоусловия.

Инцидент произошёл 21 декабря около 05:00 по московскому времени на трассе Кемерово — Новокузнецк, когда губернатор направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». После ДТП он пересел в другой автомобиль и продолжил путь.