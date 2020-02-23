https://static.news.ru/photo/9b6a9fda-5638-11ea-9420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Омск Online/vk.com

Автокатастрофа с участием двух автомобилей произошла на 1226 км автодороги. В результате происшествия на месте погибла семья с маленькими детьми. В частности, 26-летняя женщина и 3-летний мальчик с 6-летней девочкой.

По данным правоохранительных органов, женщине, которая находилась за рулём Opel Astra, не удалось справиться с управлением. Она вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF. Водитель грузового автомобиля не пострадал, сообщает портал Om1.ru.

На данный момент на месте происшествия проводится проверка. Полицейские изучают детали инцидента и принимают решение о возбуждении уголовного дела.

NEWS.ru писал ранее о другом ДТП, которое произошло в Алтайском крае. В аварии столкнулись не менее четырёх автомобилей. Пострадали шесть человек.