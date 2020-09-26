Стали известны переговоры лётчиков рухнувшего Ан-26 за минуту до падения

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер рассказал, о чём переговаривались пилоты рухнувшего Ан-26 с диспетчером в последние минуты. Экипаж запросил посадку, но ему не давали разрешения, сажая другой борт.
За минуту до падения летчики ещё были на связи.
Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту все... самолёт упал, — написал Кучер в Facebook.
Губернатор добавил, что экипажу падающего самолёта выдали разрешение на посадку только через минуту после запроса, уже зная при этом, что борт неисправен.
Мы потеряли лучших мальчиков, нашу военную элиту, и такие ошибки недопустимы. Виновный должен быть наказан, — уверен глава региона.
Также Кучер добавил, что с места происшествия изъяты чёрные ящики самолёта, но записи ещё не расшифрованы.
Самолёт Ан-26, выполнявший учебный полёт, разбился под Харьковом 25 сентября. Погибли 25 человек, ещё один после умер в больнице. Оставшийся в живых курсант не может сказать, что случилось с судном в момент крушения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мать курсанта Вячеслава Золочевского — единственного выжившего при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом — рассказала, что знает о трагедии. Самолёт должен был совершить с десяток взлётов и посадок, отрабатывая стандартную процедуру обучения.
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