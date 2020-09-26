Мать выжившего в крушении Ан-26 курсанта рассказала о трагедии

https://static.news.ru/photo/6e1e3012-0067-11eb-9870-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: www.facebook.com/UA.National.Police

Мать курсанта Вячеслава Золочевского — единственного выжившего при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом — рассказала, что знает о трагедии. Самолёт должен был совершить с десяток взлётов и посадок, отрабатывая стандартную процедуру обучения.

Учившийся в университете ВВС имени Кожедуба Вячеслав Золочевский с нетерпением ждал эти полёты.

Он мне звонил около четырёх часов вечера, прямо перед полётом, говорил, что ждёт эти полёты. Что очень счастлив. Они должны были летать с шести до девяти. Но я когда узнала, что упал самолёт училища Кожедуба, я не знала, что мне делать, — рассказала Ирина Золочевская в небольшом интервью изданию «Факты Украина».

Всего к моменту крушения самолёта курсант Золочевский успел налетать пять часов. Изначально курсанта поместили в реанимацию, у него диагностировали множественные ушибы и сотрясение мозга. В связи с улучшением состояния Золочевского перевели из реанимации в соматическое отделение, выписать курсанта хотят уже на следующей неделе.

Самолёт Ан-26 потерпел крушение вблизи Чугуева 25 сентября около девяти часов вечера. На борту находились 27 человек — семь военнослужащих и 20 курсантов. Два курсанта сумели спастись, но потом один из них умер в больнице. Золочевский оказался единственным, кто выжил в катастрофе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выживший в крушении Ан-26 на Украине курсант Вячеслав Золочевский не выпрыгивал из самолёта, как сообщалось ранее, заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер. Ранее была обнародована информация о том, что курсант сумел выжить из-за того, что выпрыгнул из самолёта до столкновения с землёй.