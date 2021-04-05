Стали известны неожиданные подробности ДТП с Эдвардом Билом

https://static.news.ru/photo/b87f5fac-9679-11eb-a9b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машина, на которой Эдвард Бил устроил ДТП в центре Москвы, была снята с учёта 9 января этого года. К тому же, за ней числилось 800 штрафов за три месяца.

Об этом рассказал адвокат пострадавшей в аварии Марии Артёмовой Андрей Князев. Женщину буквально пришлось вырезать из смятого автомобиля, сейчас она находится в коме. Возможно, то, что машина блогера нигде и ни за кем не числилась, и придавало ему чувство безнаказанности, предположил адвокат.

То есть по сути, это машина-призрак! - сделал вывод Андрей Князев в программе "Пусть говорят" на Первом канале .

Что касается штрафов, все они были выписаны в период с 1 января по 30 марта, когда случилось роковое происшествие. И если разделить это количество на три месяца, то получится, что пранкер нарушал правила - превышал скорость, ехал на красный свет и так далее - около 300 раз в месяц. И всё это на оживлённых столичных магистралях.

Что касается самого блогера, в одном из интервью на канале YouTube он заявил, что не увлекается алкоголем и не имеет других пагубных пристрастий, поэтому помешан на автомобилях. Между тем, в Сети пранкер известен как любитель унижать людей без всякой на то причины. Его "эксперименты" жестоки и бесчеловечны, а его безнаказанные гонки по трассам пугают.

Мы ему несколько раз говорили: Эдик, заканчивай с этим! Когда-нибудь всё закончится плачевно. Но он нас не слушал, - рассказал друг Била депутат Смоленского горсовета Максим Баранов.

Также выяснилось, что за самим блогером числится 400 неоплаченных штрафов по линии ГИБДД. Однако, это никак не повлияло на лихача.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты разыскали шикарный трёхэтажный особняк, которым хвалился Эдвард Бил, и выяснили, что никто из соседей его не знает. Речь идёт об особняке в трёх километрах от МКАД, где якобы пранкер живёт с женой и дочкой, а также о красном суперкаре Porsсhe, который якобы стоит у него во дворе.