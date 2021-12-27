В Екатеринбурге в ходе матча задержали скрывавшегося от полиции футболиста
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:33, 27 декабря 2021
Фото: unsplash.com
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В Екатеринбурге полиция задержала скрывавшегося от правосудия игрока во время мини-футбольного матча, сообщает «КП-Екатеринбург». 35-летний Евгений Лыкосов с 2008 года находился в розыске за совершение разбоя в составе группы лиц. На кадрах задержания он не оказывает сопротивления.
Разыскиваемый осуждён приговором Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга от 7 октября 2008 года по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» к наказанию в виде трёх лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сообщили в свердловском управлении ФСИН.
Как сообщает ГУФСИН России по Свердловской области, полиция получила информацию, что преступник сыграет в мини-футбол в рамках чемпионата Екатеринбурга.
Ранее стало известно, что Следственный комитет по Самарской области начал проверку по факту побега осуждённого Радика Гайфутдинова из исправительной колонии № 6 строгого режима. Он был приговорён к лишению свободы на 5 лет и 10 месяцев. Виновным в произошедшем грозит уголовная ответственность по статье 293 УК РФ (халатность).
Ранее Гайфутдинова уже судили за дезертирство и кражу. Также ему вменялись разбой, незаконный оборот оружия и нанесение тяжких телесных повреждений.