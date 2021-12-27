В Екатеринбурге в ходе матча задержали скрывавшегося от полиции футболиста

В Екатеринбурге полиция задержала скрывавшегося от правосудия игрока во время мини-футбольного матча, сообщает «КП-Екатеринбург». 35-летний Евгений Лыкосов с 2008 года находился в розыске за совершение разбоя в составе группы лиц. На кадрах задержания он не оказывает сопротивления.

Разыскиваемый осуждён приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 7 октября 2008 года по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» к наказанию в виде трёх лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сообщили в свердловском управлении ФСИН.

Как сообщает ГУФСИН России по Свердловской области, полиция получила информацию, что преступник сыграет в мини-футбол в рамках чемпионата Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что Следственный комитет по Самарской области начал проверку по факту побега осуждённого Радика Гайфутдинова из исправительной колонии № 6 строгого режима. Он был приговорён к лишению свободы на 5 лет и 10 месяцев. Виновным в произошедшем грозит уголовная ответственность по статье 293 УК РФ (халатность).