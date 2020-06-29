Спецслужбы предотвратили теракт во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/9229afa0-ba9d-11ea-9aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе. По данным спецслужб, задержанный гражданин России 1990 года рождения планировал устроить взрыв возле одного из административных зданий, а затем уехать на Ближний Восток воевать за террористов.

У террориста обнаружили тайник, в котором хранились компоненты самодельного взрывного устройства, а также была найдена его электронная переписка с боевиками «Исламского государства» (запрещена в РФ), находящимися за границей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Кроме того, в ближайшее время к нему добавится статья о покушении на теракт. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Тверской области. Подозреваемого в его подготовке задержали в городе Кимры. У него изъяты холодное и огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства по типу «коктейля Молотова». Задержанному 19 лет. Молодой человек причастен к подготовке поджогов зданий органов власти, вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.