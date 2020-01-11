https://static.news.ru/photo/3ea99888-3517-11ea-b807-fa163e074e61_660.jpg Фото: 49.mchs.gov.ru

Трое рыбаков в Охотском море оказались на оторванной льдине. Сообщение об этом поступило спасателям, которые на судне с воздушной подушкой эвакуировали мужчин. Данной информацией в воскресенье, 12 января, с журналистами поделились представители пресс-службы ГУ МЧС по Магаданскому краю.

Отмечается, что трое местных жителей рыбачили в двухстах метрах от пирса. Мужчины увлеклись своим занятием и не заметили, как начался отлив и лёд раскололся. Между рыбаками и пирсом оказалась промоина примерно в 12 метров в ширину. Самостоятельно вернуться на берег было невозможно.

В это время в указанном районе осуществляли ежедневное патрулирование инспекторы центра ГИМС МЧС России по Магаданской области на снегоходах, которые подъехали к рыбакам, успокоили их и вместе с ними дождались спасателей мэрии Магадана на катере на воздушной подушке, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Сотрудники министерства также подчеркнули, что горожан не только многократно предупреждали об опасности нахождения на льду. В Магадане действует распоряжение мэра о запрете рыбалки такого рода.

Ранее NEWS.ru писал, что в 10 километрах от посёлка Ликино в Свердловской области в беду попали рыбаки из Нижнего Тагила. Не менее шести мужчин не могут выехать из леса.