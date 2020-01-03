В 10 километрах от посёлка Ликино в Свердловской области в беду попали рыбаки из Нижнего Тагила. Не менее шести мужчин не могут выехать из леса. В региональном МЧС сообщили, что помощь к ним уже выдвинулась.
Как
Ребята попросили нас связаться с родственниками, как только мы выйдем на связь. Там связи совсем нет. Родные позвонили в МЧС, — рассказал он.
В МЧС по Свердловской области подтвердили, что спасатели отправились на помощь рыбакам в два часа ночи.
Для оказания помощи в 02:00 6 января к месту происшествия выдвинулась группа спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда в составе шести человек и две единицы техники, — уточнили спасатели.
Отмечается, что сотрудникам МЧС необходимо преодолеть не менее 100 км, чтобы добраться до рыбаков.
Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» обнаружил в Нерехтском районе Костромской области тело 80-летнего Валерия Крупина, который отправился на лыжную прогулку 29 декабря и пропал, писал NEWS.ru.
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