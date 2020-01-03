https://static.news.ru/photo/ea2a7e2c-3060-11ea-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: firepress66/vk.com

В 10 километрах от посёлка Ликино в Свердловской области в беду попали рыбаки из Нижнего Тагила. Не менее шести мужчин не могут выехать из леса. В региональном МЧС сообщили, что помощь к ним уже выдвинулась.

Как сообщил очевидец Владислав порталу E1.RU, рыбаки на трёх автомобилях возвращались с водоёма лесной дорогой. Одна из машин сломалась, а два внедорожника забуксовали на талом снегу. Группа мужчин встретилась Владиславу 5 января в 19:00.

Ребята попросили нас связаться с родственниками, как только мы выйдем на связь. Там связи совсем нет. Родные позвонили в МЧС, — рассказал он.

В МЧС по Свердловской области подтвердили, что спасатели отправились на помощь рыбакам в два часа ночи.

Для оказания помощи в 02:00 6 января к месту происшествия выдвинулась группа спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда в составе шести человек и две единицы техники, — уточнили спасатели.

Отмечается, что сотрудникам МЧС необходимо преодолеть не менее 100 км, чтобы добраться до рыбаков.

Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» обнаружил в Нерехтском районе Костромской области тело 80-летнего Валерия Крупина, который отправился на лыжную прогулку 29 декабря и пропал, писал NEWS.ru.