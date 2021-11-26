Спасатели рассказали о втором взрыве на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек, произошёл не один, а два взрыва метана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Жертвами первого взрыва стали горняки, при первом взрыве погибли спасатели.

Предварительно, всего взрывов метана было два как минимум. Первый привёл к гибели шахтёров, второй — к гибели горноспасателей, — сказал собеседник агентства.

Ранее один из горняков рассказал, что людей заставляли работать в шахте при концентрации метана около 5–8% при норме в один процент. Такая ситуация продолжалась три дня. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что от шахтёров уже поступали жалобы. При этом он добавил, что пока рано судить о том, имеется ли причинно-следственная связь между взрывами метана и обнаруженными нарушениями.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Сообщалось, что её жертвами стал 51 человек, 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Пострадали 64 человека. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».