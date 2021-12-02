Спасатели подняли из «Листвяжной» тела ещё шестерых шахтёров

Тела ещё шестерых погибших были подняты отделениями ВГСЧ из шахты «Листвяжная» на Кузбассе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Сергей Цивилёв.

Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтёров, — написал Цивилёв.

Таким образом на данный момент на дне шахты остаются ещё 29 погибших, число поднятых составило 22 человека. Всего же на момент взрыва метана 25 ноября и последовавшего затем задымления в шахте находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, но после отправившиеся за остальными горноспасатели были отозваны из-за угрозы взрыва. В результате погиб 51 человек, это 46 шахтёров и пять горноспасателей.

После трагедии на «Листвяжной» на шахтах в Кемеровской области выявили более 600 нарушений. Проверку проводила совместная группа сотрудников прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей. Губернатор региона Сергей Цивилёв на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все нарушения уже устраняются.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин эмоционально отреагировал на доклад главы Минтруда Антона Котякова об условиях труда и зарплате шахтёров. Президент отметил, что не увидел глубокого анализа.