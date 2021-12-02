Путин ударил кулаком по столу, услышав об условиях труда шахтёров

Владимир Путин эмоционально отреагировал на доклад главы Минтруда Антона Котякова об условиях труда и зарплате шахтёров. Президент отметил, что не увидел глубокого анализа, сообщает РИА Новости.

Своё возмущение глава государства высказал на совещании по ситуации в угольной отрасли.

Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году, — высказался президент, ударив кулаком по столу.

В ходе совещания Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная». По его словам, трагедия случилась из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства, а также из-за фальсификации показаний датчиков. Разбираться в ситуации теперь будут Следственный комитет и прокуратура и «огульных» обвинений не будет, отметил президент.

Путин также потребовал объяснений от главы совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаила Федяева, почему на шахте, где случилась трагедия, отсутствовали условия безопасности.

А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает? — отчитал президент бизнесмена.

Ранее глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев заявили Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на кемеровской шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Разговор состоялся во время совещания по случившейся аварии.