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Владельцы «Листвяжной» заявили о готовности понести наказание за аварию

20:06, 02 декабря 2021
Владельцы «Листвяжной» заявили о готовности понести наказание за аварию Фото: Пресс-служба Администрации правительства Кузбасса/ТАСС
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Глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев заявили президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на кемеровской шахте «Листвяжная», в которой погиб 51 человек. Разговор состоялся во время совещания, посвящённого аварии.

В ходе беседы Путин задал Федяеву вопрос о соблюдении техники безопасности на шахте. Тот заявил, что компания не экономила на средствах безопасности и защиты, но «всё перечеркнул человеческий фактор».

Я готов понести любую ответственность, — отметил Федяев.

Алексеев также заявил, что «приносит свои извинения» и хочет «склонить голову, готов понести все наказания».

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Ранее сообщалось, что Путин озвучил отчёт СК России, в котором говорилось, что результаты работы датчиков в шахте фальсифицировались, за основу брали показатели приборов на поверхности. Президент добавил, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном.

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