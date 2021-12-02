Путин: причиной аварии на «Листвяжной» стала политика руководства шахты

Отсутствие контроля со стороны руководства шахты «Листвяжная» стало причиной аварии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что согласно отчёту СК, результаты работы датчиков в шахте фальсифицировались, за основу брали показатели приборов на поверхности. Его слова передаёт РИА Новости.

Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ <...>, проводимых при повышенной загазованности метана. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались, — зачитал Путин документ Следственного комитета.

Президент добавил, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном.

Путин также заявил, что из условно-постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтёров нужно исключить выплаты, зависящие от выработки. Тогда не будет стимулов пренебрегать требованиями безопасности.

Здесь уже нельзя думать ни о доходах собственников, в том числе на экспорт, ни о других доходах. Думать о безопасности и жизни людей нужно, — сказал президент.

Ранее Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова по делу о ЧП. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.

Между тем работавший в шахте Николай Алимов предположил, что шахтёры закрывали глаза на постоянные нарушения техники безопасности, так как у них хорошая зарплата и «не надо далеко ездить». Помимо этого, горняки не могут просто так отказаться от работы, потому что у всех есть кредитные обязательства.