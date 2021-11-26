Директор кузбасской шахты «Листвяжная» Махраков арестован на два месяца

Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова по делу о ЧП, в результате которого погиб 51 человек, сообщает РИА Новости. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Ранее Махраков отказался признавать себя виновным.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Махракова Сергея Ивановича на два месяца <...>, до 25 января 2022 года, — заявила судья.

Обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) было предъявлено Махракову, его первому заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименко.

27 ноября Центральный райсуд Кемерово также арестовал Молоствова на два месяца. Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения как обоснованное.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 25.01 2022 года, — заявили в прокуратуре.

Представитель СК России, ходатайствуя об аресте Молоствова, сказал , что тот ранее приобрел билеты для поездки за рубеж. Обвиняемый пояснил, что намеревался отправиться с семьёй в плановый отпуск на Мальдивы и планировал вернуться 17 декабря, сообщает ТАСС.

Обвинение в халатности, повлёкшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ) было предъявлено также инспекторам Ростехнадзора — Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Последнего арестовали на два месяца по решению суда.

Ранее стало известно, что количество горноспасателей, пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная», увеличилось с 11 до 15 человек. Все они госпитализированы с отравлением.

Горноспасатели, погибшие в результате аварии на шахте, будут посмертно награждены орденами Мужества. Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что они до конца исполнили свой долг.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. По данным экстренных служб, на шахте произошло два взрыва метана. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.