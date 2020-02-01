Сотрудники МЧС назвали вероятную причину обрушения кровли раздевалки ночного клуба. Крыша обвалилась из-за скопившегося на ней снега, которого было не меньше метра.
Пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки,
До прибытия спасателей из клуба самостоятельно эвакуировались 190 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске. Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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