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Сотрудники МЧС назвали вероятную причину обрушения кровли раздевалки ночного клуба. Крыша обвалилась из-за скопившегося на ней снега, которого было не меньше метра.

Пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Для ликвидации последствий обрушения были задействованы 160 человек.

До прибытия спасателей из клуба самостоятельно эвакуировались 190 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске. Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».