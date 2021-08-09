Сожжённые дотла леса Афин показали с дрона

На опубликованных кадрах с дрона показан масштаб последствий пожара в Афинах. Всего в Греции огонь уничтожил 60 тысяч гектаров лесного массива. Во время борьбы со стихией пострадали 20 человек, один пожарный скончался после того, как на него обрушилась опора линии электропередачи. Об этом сообщает Independent.

Наибольший урон был нанесён национальному парку Парнита. Местные власти отмечают, что таких разрушений они не видели уже 30 лет.

До этого в Сети появилось видео, как жителей острова Эвбея эвакуировали с помощью паромов. В комментариях местные жители пишут, что людей вывозили из опасных зон в экстренном порядке.

На данный момент в Греции насчитывается 154 активных очага пожаров. Власти мобилизовали все имеющиеся ресурсы на борьбу со стихией. По словам заместителя министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, отвечающего за координацию действий в кризисных ситуациях, только за последние сутки образовалось 98 очагов пожаров.