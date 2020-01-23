https://static.news.ru/photo/fc1bb968-3de2-11ea-8960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инспектор ДПС из ГИБДД по ЮВАО Роман Черных 19 января остановил машину объезжавшего пробку возле церкви по встречной полосе замначальника полиции Москвы Николая Федорука. После этого сотрудник правоохранительных органов был вынужден писать объяснительную, а в настоящее время по-прежнему не решён вопрос о его наказании.

Инцидент произошёл возле Храма Влахернской Иконы Божией Матери в Кузьминках. На дороге к парковке, расположенной неподалёку от церкви, образовалась серьёзная пробка. Однако водитель одной из машин был чрезмерно преисполнен желания быстрее попасть в храм. Он объехал стоящие в пробке автомобили по встречной полосе.

Инспектор Черных остановил нарушителя. Однако с сотрудником ДПС разговаривать после этого стал не водитель, а человек, сидящий на переднем сидении. Мужчина не стал выходить из машины, а только приоткрыл окно.

Ты знаешь, кто я? Не узнаёшь? — в крайне раздражённой манере вопрошал пассажир.

Впоследствии выяснилось, что мужчина — замглавы ГУ МВД по Москве, а номера его автомобиля закреплены за ведомством.

В тот же день инспектора отстранили от дежурства и отправили писать объяснительную в главное управление ГИБДД по Москве. Вопрос с наказанием для него ещё пока не решён, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее NEWS.ru писал, что новосибирский сотрудник ДПС, который залил в служебную машину вместо стеклоочистителя виски, уволен по результатам проверки. Видео с ним разошлось по соцсетям.

В ролике полицейский говорит, что с одной стороны, у него нет стеклоомывающей жидкости, с другой стороны, работая в ДПС, он может себе такое позволить.