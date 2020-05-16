Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге

Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
Как
Злоумышленники получили телесные повреждения, но сумели покинуть место преступления.
NEWS.ru писал, что в Москве задержали мужчину, укравшего детское питание в супермаркете. Сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей. Подозреваемый оказался ранее судим.
Ранее в Подмосковье домработница украла более 6 млн рублей. Женщина имела доступ к металлическому сейфу, откуда постоянно брала денежные средства. Её задержали.
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