Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге

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Завершено уголовное дело в отношении члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Обвиняемый участвовал в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году.

Следствие установило, что участники банды устроили массированный обстрел по военнослужащим, которые обеспечивали общественную безопасность на территории Ботлихского района Республики Дагестан. Были убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести...