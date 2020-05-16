Происшествия

Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге

20:27, 16 мая 2020 146
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.

Как сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трое преступников вытащили из автосалона «металлический ящик тёмного цвета». Они пытались погрузить его в автомобиль, когда работник автосервиса специально врезался в иномарку на ВАЗ-2104.

Злоумышленники получили телесные повреждения, но сумели покинуть место преступления.

NEWS.ru писал, что в Москве задержали мужчину, укравшего детское питание в супермаркете. Сумма ущерба составила 9,5 тысячи рублей. Подозреваемый оказался ранее судим.

Ранее в Подмосковье домработница украла более 6 млн рублей. Женщина имела доступ к металлическому сейфу, откуда постоянно брала денежные средства. Её задержали.

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