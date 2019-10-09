https://static.news.ru/photo/c358baa4-ea8b-11e9-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Верховный суд Карелии вынес приговор бывшей сотруднице социальной службы, убившей двух инвалидов в Питкярантском районе. Считается, что на преступление она пошла, чтобы заполучить деньги своих подопечных, которые нужны ей были, чтобы сделать ставки.

35-летняя Юлия Семёнова признана виновной в совершении убийства двух лиц, находившихся в беспомощном состоянии, и в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Женщину приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщают в пресс-службе суда.

Ранее News.ru писал, что по версии следствия, обвиняемая пришла в квартиру своих подопечных — брата и сестры 58 и 55 лет — и зарезала их ножом. После этого она взяла 260 тысяч рублей и скрылась с места преступления.