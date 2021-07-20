Сотрудницу Мариинского театра обвинили в крупной взятке

Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Мариинского театра Инессы Алмазовой зарегистрировал Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Женщина обвиняется в получении взяток в размере порядка 1,6 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

По имеющимся данным, до 10 февраля 2020 года Инесса Алмазова работала в качестве заместителя заведующего художественно-производственного комбината «Мариинки», а ранее, в августе-сентябре 2019 года, исполняла обязанности заведующего этого комбината. Согласно информации следствия, при поиске необходимого оборудования для предприятия, Алмазова в январе 2019 года договорилась с менеджером компании «Винк» о заключении контракта на поставку при условии, что женщина получит за это 1,2 млн рублей.

Позже, по мнению следователей, Алмазова сообщила представителю фирмы что общая сумма договора составит 7,5 млн рублей, в связи с чем её компенсация увеличивается до 1,6 млн рублей. После этого был подписан соответствующий контракт с компанией «Автоэкспресс», подконтрольной фирме «Винк».

Полученными деньгами Алмазова распорядилась по собственному усмотрению, сообщает следствие.

Материалы уголовного дела в отношении Алмазовой по статье о получении взятки переданы судье.

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