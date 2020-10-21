Сотню детей эвакуировали из-за пожара в детсаду в Томске

Пожар произошёл в пищеблоке одного из детсадов Томска в утром 22 октября. По предварительным данным, загорелась распределительная коробка.
Происшествие случилось в детском саду № 53 на ул.Ивановского. В срочном порядке из здания были эвакуированы 132 человека — 102 ребёнка и тридцать человек персонала,
В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, звонок поступил по линии 01. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Он был ликвидирован до прибытия спасателей, площадь возгорания составила 0,2 кв.в.м. В результате происшествия пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
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