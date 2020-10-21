Сотню детей эвакуировали из-за пожара в детсаду в Томске

https://static.news.ru/photo/2b2b21de-1421-11eb-96b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 70.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в пищеблоке одного из детсадов Томска в утром 22 октября. По предварительным данным, загорелась распределительная коробка.

Происшествие случилось в детском саду № 53 на ул.Ивановского. В срочном порядке из здания были эвакуированы 132 человека — 102 ребёнка и тридцать человек персонала, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, звонок поступил по линии 01. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Он был ликвидирован до прибытия спасателей, площадь возгорания составила 0,2 кв.в.м. В результате происшествия пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

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