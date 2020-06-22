Соседка матери замурованного под Астраханью мальчика рассказала о трагедии

https://static.news.ru/photo/b0f6f7e8-b41d-11ea-bc82-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Астраханской области

Пенсионерка прокомментировала ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына. По её словам, все соседи оказались в шоке, когда узнали, что мальчик не пропал, а был убит собственной матерью.

При этом 92-летняя соседка не стала распространяться о характере подозреваемой и не смогла описать её психологическое состояние.

Когда лезла в депутаты, уж больно умной рекомендовала себя, — пояснила она в интервью Пятому каналу.

Мальчик пропал 4 марта 2020 года. Его тело нашли 20 июня. Оно было залито бетоном под полом дома его старшего брата. Мать ребёнка утверждала, что мальчик ушёл из дома и с тех пор не появлялся. Следствие считает, что когда подросток пришёл домой, он в ходе ссоры был убит родительницей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщина, пропавший сын которой был найден замурованным в бетон, призналась в его убийстве. Она также рассказала, как избавилась от орудия преступления. В ходе проверки её показаний сотрудники правоохранительных органов нашли на дне реки пакет с металлической гантелей, которой, по версии следствия, мать ударила сына. Кроме того, в пакете находился мобильный телефон потерпевшего.