Соседи рассказали о волжанке, покончившей с собой и ранившей своих детей

https://static.news.ru/photo/623ba202-04ae-11eb-b57c-fa163e074e61_660.jpg Фото: my.mail.ru

35-летняя жительница города Волжский Волгоградской области покончила с собой, ранив перед смертью своих детей. Соседи не понимают, что могло привести к трагедии. Со стороны семья выглядела благополучной. Однако сама Галина никогда не рассказывала о личном.

Мы общались исключительно на «детские» темы. Муж у неё, кажется, работает на трубном заводе. Она фармацевт. Работала в аптеке в старой части города. Я до сих пор не могу понять, что такого могло произойти, — делится с порталом v1.ru живущая в этом же доме женщина.

Вместе со своим пятилетним сыном она не раз была в гостях у Галины. Та воспитывала четырёхлетнюю дочь и восьмилетнего сына. Соседка утверждает, что ещё накануне видела Галину с детьми и не заметила ничего необычного.

Мужа Галины никто из жителей дома на протяжении недели не видел. Известно, что квартира, в которой произошла трагедия, принадлежала родителям супруга.

Не знаем, где он был. Может быть, в командировке. Но ни его, ни машины его не было около недели точно, — говорят соседи.

Трагедия произошла 2 октября по адресу 40 лет Победы в городе Волжском. Как сообщает региональное управление СКР, двое детей умершей находятся в больнице. Состояние мальчика оценивается как тяжёлое, он в реанимации. По данным сыщиков, их отец уехал в командировку за пределы Волгоградской области. Следователи и полиция проводят проверку по факту случившегося.

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