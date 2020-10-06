Соседи рассказали о парне, насмерть сбитом звездой шоу «Холостяк»

Молодой человек, сбитый насмерть финалисткой шоу «Холостяк» Викторией Коротковой на Кутузовском проспекте в Москве, сильно пил. Так его охарактеризовали соседи, рассказавшие некоторые подробности биографии погибшего.
Мужчину, попавшего под колёса элитной иномарки, часто видели в нетрезвом виде, причём и вечером, и утром. Никто не знал, где он работал, чем занимался,
Соседка погибшего рассказала, что молодой человек был «обычным», но только «сильно пил».
Мужчина погиб под колёсами Gelandewagen, за рулём которого сидела 25-летняя участница шоу, когда перебегал дорогу в неположенном месте. Экспертиза показала, что не успевшая затормозить Короткова была трезвой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат по гражданским и уголовным делам Алёна Адлер прокомментировала смертельное ДТП с участием финалистки шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. По её словам, звезде может грозить лишение свободы на срок до трёх-четырёх лет.
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