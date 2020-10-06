Соседи рассказали о парне, насмерть сбитом звездой шоу «Холостяк»

https://static.news.ru/photo/7959b874-0824-11eb-b31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Молодой человек, сбитый насмерть финалисткой шоу «Холостяк» Викторией Коротковой на Кутузовском проспекте в Москве, сильно пил. Так его охарактеризовали соседи, рассказавшие некоторые подробности биографии погибшего.

Мужчину, попавшего под колёса элитной иномарки, часто видели в нетрезвом виде, причём и вечером, и утром. Никто не знал, где он работал, чем занимался, сообщает Пятый канал.

Соседка погибшего рассказала, что молодой человек был «обычным», но только «сильно пил».

Мужчина погиб под колёсами Gelandewagen, за рулём которого сидела 25-летняя участница шоу, когда перебегал дорогу в неположенном месте. Экспертиза показала, что не успевшая затормозить Короткова была трезвой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат по гражданским и уголовным делам Алёна Адлер прокомментировала смертельное ДТП с участием финалистки шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. По её словам, звезде может грозить лишение свободы на срок до трёх-четырёх лет.