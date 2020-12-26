Житель Сочи угрожал убить себя, не желая идти в армию

https://static.news.ru/photo/4f0b3400-4774-11eb-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи полиция задержала молодого человека, грозившегося убить себя. Он заявлял, что не хочет идти в армию.

В распространённом позже видео парень кричал по телефону, что не хочет идти в армию.

Поступило сообщение о том, что в окне одного из высотных домов сидит молодой человек. По прибытии сотрудников полиции молодой человек слез с окна, — рассказал РИА Новости представитель полиции.

По его словам, стражи порядка доставили 19-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В последние годы общее отношение россиян к службе в армии постоянно улучшается. Лишь 10% опрошенных ВЦИОМ родителей не хотят туда пускать своих сыновей. Более половины отмечают положительные изменения в армии.

Как писал NEWS.ru, в Ружейном переулке в центре столицы найдено тело женщины с разбитой головой. 46-летнюю женщину опознали как светскую львицу Ирину Шафирову. Отмечается, что тело найдено на асфальте рядом со зданием.

У Шафировой были проблемы в отношениях с супругом — бизнесменом Борисом. На психологическое состояние «светской львицы» мог оказать влияние предстоящий развод.