В Москве найдено тело светской львицы с разбитой головой

https://static.news.ru/photo/186fb184-4470-11eb-9c08-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шафирова Фото: ishafirova/instagram.com

В Ружейном переулке в центре столицы найдено тело женщины с разбитой головой. 46-летнюю женщину опознали как светскую львицу Ирину Шафирову.

Отмечается, что тело найдено на асфальте рядом со зданием. Обстоятельства смерти выясняются, сообщает Пятый канал.

Портал отмечает, что у Шафировой были проблемы в отношениях с супругом — бизнесменом Борисом. На психологическое состояние «светской львицы» мог оказать влияние предстоящий развод.

По данным ТАСС, смерть погибшей наступила в результате падения с большой высоты. Личность женщины устанавливается. Очевидцы обнаружили тело в 13:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что американец отрезал головы двум своим детям. Полицейские приехали 4 декабря к дому Мориса Джуэла Тейлора — старшего из-за сообщения об утечке газа. В здании они обнаружили тела 12-летнего Мориса-младшего и 13-летней Малиаки. По предварительным данным, отец обезглавил детей, а затем пять дней держал их тела в доме.