Собянин пообещал тщательно расследовать пожар в московской больнице

https://static.news.ru/photo/c169672a-9229-11ea-80b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар в городской клинической больнице № 50 ликвидирован. Столичный градоначальник пообещал провести тщательное расследование происшествия.

Заявление мэра приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Собянин отметил, что все пациенты эвакуированы, их разместят в другой больнице. Мэр Москвы также подтвердил, что один из пациентов ГКБ скончался при пожаре.

Пожар в больнице, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией, начался с возгорания в палате интенсивной терапии на первом этаже. Как писал NEWS.ru, по одной из версий, загорелся кислородный баллон, по другой — личные вещи пациента.