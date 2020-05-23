СМИ: захвативший московский банк мужчина требует крупную сумму денег

https://static.news.ru/photo/2d21bc1a-9ced-11ea-928e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, по предварительным данным, потребовал от сотрудников кредитной организации крупную сумму денег.

Он заявил, что попал в трудную жизненную ситуацию, а сейчас работает в сервисе по доставке еды, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Вскоре после захвата заложников, четыре сотрудника офиса покинули здание. Злоумышленник угрожал устроить в помещении взрыв.

По словам очевидца, преступник хотел совершить ограбление. Однако, когда ситуация пошла не по сценарию, злоумышленник захватил заложников. По предварительным данным, пострадавших нет, писал NEWS.ru.