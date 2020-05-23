СМИ: захвативший московский банк мужчина требует крупную сумму денег

Неизвестный мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, по предварительным данным, потребовал от сотрудников кредитной организации крупную сумму денег.
Он заявил, что попал в трудную жизненную ситуацию, а сейчас работает в сервисе по доставке еды,
По словам очевидца, преступник хотел совершить ограбление. Однако, когда ситуация пошла не по сценарию, злоумышленник захватил заложников. По предварительным данным, пострадавших нет, писал NEWS.ru.
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