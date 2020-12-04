СМИ узнали подробности жуткого убийства семьи в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5d1a03e4-3682-11eb-bc81-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: mosobl.sledcom.ru

Стали известны подробности жуткой трагедии в районе СНТ «Малахит-2» в Волоколамском городском округе Подмосковья. По словам соседки погибших, «бандиты гнались за своими жертвами по посёлку и стреляли, убили их и сожгли».

Сгоревшие до костей останки двоих взрослых и одного подростка были найдены возле леса на заброшенном садовом участке в уничтоженном огнём и изрешечённом пулями автомобиле рядом с домом, который также был сожжён дотла. Позже стало известно, что погибшие — семья Рюмшиных, мать, отец и 16-летняя дочь, сообщает Пятый канал.

Первой забила тревогу старшая дочь Рюмшиных, 26-летняя девушка сообщила, что родители вместе с сестрой отправились на дачу и больше суток не выходят на связь. Полицейские организовали немедленные поиски. По официальной информации супруги Рюмшины и их младшая дочь были застрелены, а после подожжены.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Убийство». Известно, что трагедии предшествовал конфликт между убитыми и их соседом по даче, который разводил коней. Конфликт длился не первый год, убитым не нравилось соседство с лошадьми, они не раз обращались по этому поводу в полицию и прокуратуру.

По словам соседей, конезаводчик угрожал Рюмшиным.

Говорил: я вам устрою! Ну Катя тогда сразу полицию вызвала, — рассказывают соседи.

За несколько дней до убийства разводивший лошадей сосед по имени Стас вывез животных со своего участка. В вечер трагедии у убитой семьи неожиданно вспыхнул дом. Хозяева приехали на дачу, начали составлять акт о пожаре, и в этот момент у них разгорелась ссора с соседом-конезаводчиком. После этого произошли погоня со стрельбой.

В настоящее время причастный к убийству семьи человек задержан. СМИ называют его имя — это некто Андрей Логутенков 1980 года рождения. В настоящее время его допрашивают следователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу семьи из трёх человек в городе Волоколамск Московской области, сообщила глава пресс-службы местного МВД Татьяна Петрова.