СМИ узнали о разногласиях в съёмочной группе, где снимался Болдуин

Съёмочная группа вестерна «Ржавчина» за несколько дней до трагического инцидента с Алеком Болдуином сталкивалась с серьёзными внутренними разногласиями. В частности, участники были недовольны условиями труда, включая безопасность на площадке, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным газеты, буквально за несколько часов до того, как Алек Болдуин случайно выстрелил в кинорежиссёра и оператора, с полдюжины рабочих покинули площадку в знак протеста. Кинооператоры и их ассистенты были разочарованы и условиями труда, и переработками.

Съёмки фильма начались 6 октября, участникам группы обещали оплатить отель недалеко от съёмочной площадки в Санта-Фе, но на деле людям ежедневно приходилось преодолевать порядка 80 км, чтобы добраться до места съёмок.

Оружие, из которого была застрелена оператор Галина Хатчинс, несколько раз давало осечку, к тому же регулярно нарушалась по время производства техника безопасности. Погибшая кинооператор, в частности, была в числе тех, кто выступал за более безопасные условия труда.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один ранен в результате инцидента с огнестрельным оружием на съёмочной площадке фильма с участием актёра Алека Болдуина. Инцидент случился в Нью-Мексико, где снимался вестерн Rust («Ржавчина»).