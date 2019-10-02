https://static.news.ru/photo/fa0cf474-e51e-11e9-ac78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В столичной частной клинике, пациентка которой умерла после пластической операции по увеличению груди, ранее были выявлены множественные нарушения.

В 2018 году сотрудники департамента здравоохранения Москвы прибыли туда с проверкой. По итогу мониторинга выяснилось, что клиника предоставляла недостоверную информацию о переоформлении лицензии и о документах сотрудников.

Кроме того, в начале 2019 года Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства при оказании медицинских услуг, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медотходами, сообщает РЕН ТВ.

Следующий мониторинг был проведён в марте. На этот раз в клинике также были выявлены нарушения.

Ранее News.ru писал, что 31-летняя женщина умерла после неудачной операции по увеличению груди в Москве. Пластику жительнице столицы делали в частной клинике. Когда её состояние ухудшилось, пациентку увезли на скорой в клиническую больницу, но спасти ей жизнь не смогли.

Расследованием случившегося занялся Следственный комитет.