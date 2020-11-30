СМИ: подмосковную модель заподозрили в убийстве мужа

https://static.news.ru/photo/ce7ac896-33a5-11eb-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики в Санкт-Петербурге задержали 25-летнюю модель. Её подозревают в убийстве мужа.

По предварительной информации, полицейские получили сообщение о происшествии 28 ноября — в квартире жилого дома на Гагаринской улице Северной столицы гражданина ударили ножом в грудь, после чего пострадавшего доставили в лечебное учреждение, передаёт портал «78».

На следующий день потерпевший умер в больнице. Причиной конфликта могла стать ревность женщины или личная неприязнь. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

Накануне в Омске конфликт из-за уборки мусора закончился летальным исходом. 34-летний житель Советского округа, по предварительным данным, убил старшего по дому за подброшенные на его территорию отходы. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что обвиняемый в ходе скандала несколько раз ударил оппонента по голове — сначала кулаком, потом бревном, затем начал избивать ногой. Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранители Москвы возбудили уголовное дело по факту случайного убийства мальчиком его старшего брата. Так, инцидент произошёл 29 ноября во время игры малышей на детской площадке. Как уточняется, ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти пациента не удалось — он скончался через несколько часов в реанимации.