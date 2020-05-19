СМИ: переболевшие COVID-19 оказались незаразны в случае рецидива

https://static.news.ru/photo/092de7ae-6d52-11ea-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Южнокорейские учёные установили, что переболевшие COVID-19 в случае рецидива заболевания не смогут заразить окружающих. Выделяемые ими вирусные частицы нежизнеспособны.

По информации argumenti.ru, исследователи проверили 285 пациентов, у которых случился рецидив заболевания в бессимптомной форме — спустя примерно три месяца тесты вновь показали положительный результат. Собранные образцы вирусов не смогли развиться за пределами организма.

В Южной Корее по результатам исследования медики пересмотрели протоколы лечения и считают, что второй раз пациенту не нужно сидеть на карантине, можно выходить на работу, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 300 тысячам. Выздоровели 76 тысяч пациентов, скончались не менее 2,8 тысячи.