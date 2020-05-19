СМИ: переболевшие COVID-19 оказались незаразны в случае рецидива

Южнокорейские учёные установили, что переболевшие COVID-19 в случае рецидива заболевания не смогут заразить окружающих. Выделяемые ими вирусные частицы нежизнеспособны.
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В Южной Корее по результатам исследования медики пересмотрели протоколы лечения и считают, что второй раз пациенту не нужно сидеть на карантине, можно выходить на работу, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 300 тысячам. Выздоровели 76 тысяч пациентов, скончались не менее 2,8 тысячи.
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