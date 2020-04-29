Смертельное ДТП на МКАД попало на видео

https://static.news.ru/photo/522f2a60-8ad7-11ea-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети опубликовали видеоролик с ДТП на 85-м километре МКАД. Запись была сделана с регистратора автомобиля. В результате инцидента скончались три человека.

На кадрах видеоролика видно, как автомобиль Infiniti пытается совершить обгон справа. Однако возле отбойника в слепой зоне стоял грузовик. Водитель иномарки не успел среагировать на машину и врезался. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются детали инцидента, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru информировал о том, что в столице число ДТП в период с 1 по 27 апреля сократилось почти на 61%.